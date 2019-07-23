Пытавшихся убить однокурсницу курсантов ФСИН посадили

Суд в Кемеровской области вынес приговор троим 23-летним бывшим курсантам Кузбасского института Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России за попытку убийства 21-летней однокурсницы из-за кредита. Об этом во вторник, 23 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Антона Юрченко — заказчика преступления — приговорили к 13 годам колонии строгого режима, а исполнителей Максима Другова и Германа Дашинимаева — к 9,5 и 8,5 годам соответственно. Они также обязаны выплатить пострадавшей 2,5 миллиона рублей.

Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных.

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По данным регионального управления СКР, в июле 2017 года Юрченко попросил 21-летнюю Карину Ороеву оформить на себя кредит на 275 тысяч рублей, убедив ее, что хочет купить автомобиль Mercedes. Она согласилась и помогла другу с деньгами. Однако вскоре начала напоминать однокурснику о долге, так как он не погашал кредит. Чтобы не возвращать деньги, молодой человек предложил своим знакомым убить девушку за вознаграждение.

27 декабря 2017 года Юрченко выманил Ороеву из дома, а Другов и Дашинимаев проникли в ее квартиру, использовав дубликат ключей. Когда девушка вернулась, они напали на нее, несколько раз ударив битой по голове, и сломали череп. Затем молодые люди стали душить ее ремнем. Когда Ороева потеряла сознание, Другов и Дашинимаев решили, что она мертва.

Они сообщили заказчику о выполненном задании, затем сожгли свою одежду, биту и ремень, чтобы скрыть следы преступления.

На следующий день после нападения избитую Ороеву нашли ее друзья, которые пришли к ней домой, обеспокоенные тем, что ее телефон не отвечал и на занятиях она не появлялась. Девушку в тяжелом состоянии госпитализировали с многочисленными ушибами, в том числе головного мозга, а также с переломом черепа.

18 января 2018 года подозреваемых задержали и отправили в СИЗО.

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