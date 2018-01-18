Студенты-тюремщики устроили расправу над сокурсницей из-за долга

Следователи задержали троих молодых жителей Новокузнецка (Кемеровская область), пытавшихся убить сокурсницу, чтобы не платить по кредиту. Об этом в четверг, 18 января, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Подозреваемые обучаются в Новокузнецком институте Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), уточнил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, 21-летний парень попросил знакомую оформить на себя кредит на сумму 270 тысяч рублей, пообещав ей погасить его в короткие сроки. Однако свое обещание он не сдержал, и девушка стала регулярно напоминать ему о долге. Молодой человек решил не возвращать деньги, а предложил заплатить за ее убийство двум сокурсникам. Те согласились.

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Должник выманил девушку на улицу, а его сообщники при помощи дубликата ключа проникли в ее квартиру и стали ждать жертву. Когда студентка зашла домой, ее стали бить битой по голове, затем накинули на шею ремень и попытались задушить. Жертва потеряла сознание, и преступники решили, что она умерла.

Молодые люди ушли из квартиры, доложили заказчику о выполненной работе, а затем сожгли орудие преступления и одежду, в которой совершали преступление. В это время к потерпевшей домой пришли однокурсники, обеспокоенные ее отсутствием на занятиях. Увидев девушку в крови и в полубессознательном состоянии, они вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом черепа и многочисленные ушибы, в том числе мозга.

В настоящее время трое подозреваемых заключены под стражу.

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