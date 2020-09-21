Курсанта российского морского вуза заподозрили в расправе над матерью

В Санкт-Петербурге задержан 19-летний курсант одного из российских морских вузов по подозрению в убийстве. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает «Комсомольская правда».

По версии следствия, 19 сентября молодой человек, поссорившись с матерью, нанес ей множественные удары ножом. Убив женщину, он перенес тело в ванную комнату и скрылся с места преступления.

Возбуждено уголовное дело.

Как уточняет издание, в вузе, где учился молодой человек, о нем отзывались положительно.

Ранее сообщалось, что в Рыбинске задержали местного жителя по подозрению в убийстве и изнасиловании дочерей своей сожительницы. Мать двух девочек 8 и 13 лет познакомилась с подозреваемым в интернете и около месяца назад переехала к нему из другого города вместе с дочерьми. Вернувшись с работы после ночной смены, она нашла девочек мертвыми. На телах сестер-школьниц обнаружены множественные ножевые ранения.