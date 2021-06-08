Сына бывшего премьера Дагестана оправдали по делу об убийстве подруги

Суд оправдал сына бывшего премьер-министра Дагестана Муртузали Меджидова по делу о смерти его подруги — 21-летней студентки МГИМО. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Меджидова освободили из-под стражи.

Ранее присяжные также сочли его невиновным, так как не нашли достаточных доказательств совершения преступления.

Молодой человек был задержан 29 июля 2020 года по подозрению в убийстве девушки.

Студентка погибла в апреле 2018 года в Москве. По одной из версий, Меджидов мог ее вытолкнуть из окна после ссоры. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).