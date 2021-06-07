Присяжные оправдали сына бывшего премьера Дагестана по делу об убийстве подруги

В Никулинском суде Москвы присяжные вынесли оправдательный вердикт Муртузали Меджидову, сыну бывшего премьер-министра Дагестана по делу о смерти его подруги — 21-летней студентки МГИМО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый освобожден в зале суда. Оглашение оправдательного приговора назначено на 8 июня.

Молодой человек был задержан 29 июля 2020 года по подозрению в убийстве девушки.

Студентка погибла в апреле 2018 года в Москве. По одной из версий, Меджидов мог ее вытолкнуть из окна после ссоры. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).