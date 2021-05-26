Угрожавший ножом мужчина изнасиловал россиянку в ее автомобиле

В Санкт-Петербурге мужчина, угрожая ножом, изнасиловал девушку в ее автомобиле. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Преступление было совершено вечером 24 мая, но о нем стало известно 26 мая. Мужчина выследил девушку по дороге к дому и поджидал ее у подъезда на Архивной улице. Когда жертва зашла в лифт, злоумышленник заставил ее вернуться в машину и доехать до парковки магазина. Находясь в автомобиле, мужчина изнасиловал россиянку, но ей удалось убежать и позвать на помощь.

26 апреля сообщалось, что в Волгограде суд вынес приговор тренеру по тхэквондо, который изнасиловал несовершеннолетнюю ученицу. Преступника посадили на 15 лет.