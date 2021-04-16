Россиянка получила 15 лет за изнасилование случайного мужчины в Рождество

Жительница Челябинска получила 15 лет колонии за изнасилование и убийство случайного мужчины в Рождество. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Под данным следствия, в январе прошлого года женщина поссорилась с незнакомцем в ходе распития алкогольных напитков. Затем она несколько раз ударила его кафельной плиткой по голове. После избиения она связала его руки и ноги и изнасиловала. Она задушила жертву, надев ему на голову пакет.

Уточняется, что приговор суда может быть обжалован.

7 апреля сообщалось о задержании в Москве 48-летнего мужчины по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних в заброшенном доме в Южном Бутове. Он предложил школьникам помочь донести пакеты до дома, после чего привел их в заброшенную постройку и изнасиловал.