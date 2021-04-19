Российского насильника арестовали через 17 лет розыска

В Рязанской области арестовали россиянина, который 17 лет назад похитил двух девушек и изнасиловал одну из них. На протяжении почти двух десятков лет мужчина скрывался от правосудия, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Отмечается, что в апреле 2004 года россиянин познакомился в общей компании с двумя девушками, одной из которых было 13, а другой 19 лет. Под предлогом подвезти их до дома мужчина свернул на поле возде села Песочня Московской области, где попытался изнасиловать младшую спутницу.

Внимание злоумышленника отвлекла ее старшая подруга, после чего мужчина изнасиловал ее и несколько раз ударил по голове обухом топора, а затем скрылся. Тогда россиянину заочно предъявили обвинение по части 1 статьи 131 («Изнасилование с применением насилия»), части 3 статьи и 30 пункту «а» части 3 статьи 131 («Покушение на изнасилование несовершеннолетней»), части 1 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью») и объявили его в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что житель Кубани похитил и изнасиловал двух женщин, а затем убил одну из них. За это суд вынес приговор о пожизненном заключении мужчины. Оказалось, что россиянин ранее был судим и большую часть жизни провел в тюрьме.