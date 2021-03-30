Завершилось расследование дела об изнасиловании детей севастопольским маньяком

Следственный комитет (СКР) России завершил расследование уголовного дела об изнасиловании женщин и несовершеннолетних школьниц сексуальным маньяком в Севастополе. Об этом во вторник, 30 марта, «Ленте.ру» сообщили в СКР.

Как установило следствие, 45-летний мужчина изнасиловал пять женщин и четырнадцать девочек, а также ограбил одну из жертв. Обвиняемый нападал на девушек в разных районах города в период с 2014 по 2020 год.

Уточняется, что в настоящее время он не признал свою вину. Однако у следствия оказалось достаточно доказательств для передачи дела в суд.

В марте 2017 года сообщалось, что в Севастополе завершилось расследование громкого дела в отношении сексуального маньяка, совершившего с 2009 по 2016 год пять нападений на женщин.

По данным правоохранителей, жертвами севастопольского маньяка стали четыре женщины, еще одной удалось спастись. Так, поздним вечером 17 января 2009 года на улице Адмирала Макарова он напал на 60-летнюю крымчанку, избил ее, изнасиловал и задушил. У погибшей были похищены серебряная цепочка с крестом и мобильный телефон. 16 декабря 2010-го на проспекте Победы была изнасилована и убита 26-летняя девушка, 23 декабря 2014 года в районе парка Победы — 20-летняя студентка, 1 сентября 2015-го у дома по улице Хрусталева — 37-летняя горожанка. Все преступления совершались им в состоянии алкогольного опьянения.

Только 21 января 2016 года при содействии сотрудников спецподразделения ОМОН «Беркут» и уголовного розыска УМВД России по городу Севастополю мужчина был задержан. Он написал явку с повинной, а в ходе проверки показаний на местах совершения убийств показал и рассказал об обстоятельствах совершенных им преступлений.