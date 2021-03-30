Россиянин получил пожизненный срок за два изнасилования и убийство

Житель Кубани похитил и изнасиловал двух женщин, а затем убил одну из них. За это суд вынес приговор о пожизненном заключении мужчины, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в прошлом августе 57-летний мужчина во дворе одного из домов Новороссийска, подошел к женщине, приставил к ее шее нож и силой усадил в машину. В салоне он, угрожая своей жертве убийством, изнасиловал ее. Россиянка написала на своего похитителя заявление в полицию, подозреваемого задержали, однако он сбежал из здания суда.

Затем мужчина отправился в Краснодар, где сел в автомобиль к другой женщине и потребовал отвезти его в Апшеронский район. Когда они доехали до нужного места, россиянин изнасиловал и зарезал женщину, опасаясь, что она также заявит на него в полицию. Затем мужчина сбежал с места преступления.

Уточняется, что житель Кубани ранее был судим и большую часть жизни провел в тюрьме. В этот раз он получил пожизненный срок. При этом в адрес СК и прокурора по Краснодарскому краю было вынесено частное определение за несвоевременное возбуждение уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области суд вынес приговор мужчине, который в марте 2020 года изнасиловал и убил 13-летнюю школьницу, шедшую с дискотеки. Ему дали 24 года колонии.