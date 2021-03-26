Россиянина отдали под суд из-за беременной от него пятиклассницы

23-летний курьер в Саратовской области предстанет перед судом из-за забеременевшей от него пятиклассницы. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Уточняется, что молодой человек признал вину, ему грозит 10 лет колонии. По его словам, после нескольких лет дружбы со школьницей они оба решили вступить в интимную связь друг с другом. Возлюбленные также намерены пожениться, однако не могут заключить брак из-за возраста невесты.

О беременности девочки узнали врачи, когда та проходила обследование в больнице. Медицинские работники сразу же сообщили об этом в полицию.

Первое заседание по уголовному делу прошло в четверг.

10 марта сообщалось, что жительница села под Новосибирском узнала о забеременевшей от отчима 14-летней дочери-школьнице и умерла от инсульта. Как рассказала бабушка девочки, россиянка по имени Мария узнала, что сожитель изнасиловал ее дочь Тамару еще в декабре. «Маша не смогла пережить позора. У нее лопнул сосуд в мозгу, и 9 февраля она умерла», — сообщила женщина.