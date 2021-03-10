Россиянка узнала о забеременевшей от отчима дочери-школьнице и умерла

Жительница села под Новосибирском узнала о забеременевшей от отчима 14-летней дочери-школьницы и умерла от инсульта. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как рассказала бабушка девочки, россиянка по имени Мария узнала, что отчим изнасиловал ее дочь Тамару еще в декабре. «Маша не смогла пережить позора. У нее лопнул сосуд в мозгу, и 9 февраля она умерла», — сообщила женщина.

Тамара осталась сиротой. Родственники заметили, что у нее появился живот, стали расспрашивать ее. Тогда она призналась, что беременна от отчима, и что мать все знала. «Девочка призналась, что отчим впервые накинулся на нее в ноябре прошлого года, когда ей было 14 лет. Врачи говорят, что сейчас делать аборт уже поздно — четвертый месяц пошел», — добавила бабушка.

Мария начала отношения с 40-летним Виктором 4 года назад. Бабушка девочки рассказала, что мужчина был судим, пил и употреблял наркотики. Когда он приехал в село, он начал жить при храме и работать. Мария помогла ему устроиться кочегаром в местное ЖКХ, где работала сама. Виктор не стал жениться на Марии, вскоре снова начал употреблять алкоголь, мог повысить на нее голос или поднять руку, однако она отказывалась с ним расставаться.