Российского подростка задержали за убийство матери и дяди

В Санкт-Петербурге задержали 17-летнего российского подростка, подозреваемого в двойном убийстве. Об этом в субботу, 16 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 16 января тела убитых в квартире обнаружил отчим подозреваемого в убийстве. Мужчина незамедлительно обратился в правоохранительные органы. В настоящий момент на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее 16 января сообщалось, что в Рязани в собственной квартире была найдена убитой 33-летний редактор регионального новостного портала «Рязань.Лайф» Жанна Шеплякова. В убийстве подозревается супруг журналистки, который сдался полиции.