В Москве внук зарезал бабушку и тяжело ранил своего дядю

На востоке Москвы 19-летний молодой человек задержан сразу после совершенного им убийства. Об этом в субботу, 12 августа, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в одной из квартир на проспекте Буденного минувшей ночью произошла семейная ссора, в ходе которой молодой человек с кухонным ножом напал на свою 64-летнюю бабушку и нанес ей несколько ударов в грудь и живот. За мать попытался вступиться 28-летний мужчина, родной дядя молодого человека.

В итоге он также получил ранения — у него порезаны руки и ноги, но угрозы жизни нет. Мужчина госпитализирован.

«Полицию вызвали соседи, которые услышали крики о помощи. Прибывший наряд задержал подозреваемого прямо с ножом в руках, и фактически не дал ему добить дядю», — рассказал собеседник. По предварительным данным, в момент совершения преступления молодой человек был пьян.

Уголовное дело возбуждено по статьям «убийство» и «покушение на убийство двух и более лиц».

В главном управлении МВД по Москве подтвердили информацию о преступлении, но от других комментариев воздержались.

20 июля в Санкт-Петербурге были задержаны трое несовершеннолетних, забивших до смерти мужчину и женщину.