Обвиняемому в убийстве сотрудницы «Роснефти» и троих ее детей дали пожизненное

Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению 24-летнего Дмитрия Колесникова за убийство сотрудницы «Роснефти» Елены Переверзевой и троих ее детей. Об этом говорится в сообщении СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 17 апреля.

Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных, которые решили, что обвиняемый не заслуживает снисхождения, добавила пресс-секретарь суда Наталья Осипова, передает РИА Новости. Колесников будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Как установлено следствием и судом, у Колесникова и его сожительницы — старшей дочери погибшей Дарьи Переверзевой — возник умысел на убийство матери с целью завладения деньгами и недвижимостью семьи. Они разработали заранее план преступления. Молодой человек 7 сентября 2014 года приехал в подмосковный дом к потерпевшей. Он сначала задушил женщину, а затем ее 12-летнего сына. После этого он облил легковоспламеняющейся жидкостью свои вещи, которые были в крови, и поджег.

В доме начался пожар. От угарного газа отравились трехлетние двойняшки, находившиеся в комнате на втором этаже дома.

Колесников после задержания дал признательные показания, но потом от них отказался, заявив, что его заставили себя оговорить. По его словам, на самом деле в ту ночь он видел двух мужчин, которые убивали хозяйку дома, а сам только чудом спасся. Через несколько дней после его ареста Колесникова Дарья Переверзева улетела в Таиланд, где уже несколько лет живет ее родной отец, пишет kp.ru. Ее объявили в розыск. В декабре 2016 года она вернулась в Россию и пришла на суд по делу Колесникова, чтобы дать показания, там ее и задержали. Девушку обвинили в соучастии в убийстве матери и ее детей.

О гибели старшего сотрудника компании «Роснефть» Елены Переверзевой и ее детей стало известно 8 сентября 2014 года. Их тела были обнаружены после пожара в загородном доме. На шее женщины была обнаружена синтетическая веревка, связанная двойным узлом, сообщал СК. Первоначально следователи выдвинули версию о разбойном нападении.