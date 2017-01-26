Подозреваемый в убийстве своей семьи житель Хабаровска арестован

Житель Хабаровска, подозреваемый в убийстве своей семьи, арестован на три месяца. Об этом в четверг, 26 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника председателя вынесшего это решение суда Индустриального района города Александра Маслова.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. Возможный убийца останется под стражей до 24 марта.

На сайте краевого главка Следственного комитета РФ сообщается, что арестованный признался в совершении преступления.

«По предварительным данным, причиной смерти всех пострадавших могло стать удушение. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинских экспертиз. Также необходимо отметить, что на телах двух погибших имеются колото-резанные ранения», — говорится в сообщении ведомства.

24 января сообщалось о задержании 36-летнего мужчины, заподозренного в убийстве своих 34-летней жены, 83-летней бабушки и обеих дочерей — двух и трех лет. Их тела со следами насильственной смерти обнаружили в сгоревшем частном доме, пожар произошел рано утром вторника. В момент задержания хабаровчанин был неадекватен и не мог объяснить случившегося, кроме того, он оказал сопротивление, попытавшись отобрать у одного из полицейских табельное оружие.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).