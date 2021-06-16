Внука нобелевского лауреата обвинили в угрозе убийством и угоне автомобиля

Внука известного российского физика и нобелевского лауреата Жореса Алферова Матвея обвинили в угрозе убийством и угоне автомобиля такси. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Заявление в полицию написал таксист, подвозивший 24-летнего Алферова в подмосковную Немчиновку. По его утверждению, пассажир был сильно пьян, конфликтовал, а, оказавшись возле дома, достал нож и начал угрожать. После того как таксист вышел из машины, Алферов перелез на водительское сидение и уехал. Однако эта поездка закончилась аварией.

Прибывшие полицейские изъяли нож. Источник издания указал, что было заведено уголовное дело по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Угон».

Сейчас Матвей Алферов находится под подпиской о невыезде.

Жорес Алферов умер из-за острой сердечно-легочной недостаточности 1 марта 2019 года в возрасте 88 лет. Ученый долгое время болел, в ноябре 2018 года он попал в больницу с подозрением на инсульт.

Алферов — советский и российский физик, единственный из проживавших в России лауреатов Нобелевской премии по физике. С 1991 до 2017 год он занимал пост вице-президента РАН. В 2000 году Алферов получил Нобелевскую премию по физике за разработки в полупроводниковой технике.