Академик Жорес Алферов срочно госпитализирован

Нобелевский лауреат Жорес Алферов госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве с подозрением на инсульт, передает «Интерфакс».

Как сообщил источник, отвечая на вопрос о состоянии его здоровья, ситуация «плохая».

В то же время, по информации радиостанции «Говорит Москва», Алферов госпитализирован с гипертоническим кризом.

Алферов — советский и российский физик, единственный из проживающих в России лауреатов Нобелевской премии по физике. Родился в Витебске в 1930 году. Окончил в 1952 году Ленинградский электротехнический институт Ульянова-Ленина по специальности «инженер электровакуумной техники». Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР по отделению общей физики и астрономии с ноября 1972 года, академик по отделению общей физики и астрономии с 15 марта 1979 года, вице-президент РАН с 1991 до 2017 года. Член КПСС с 1965 года.

В 2000 году он получил Нобелевскую премию по физике за разработки в полупроводниковой технике.

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