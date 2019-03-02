Названа причина смерти Жореса Алферова

Лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов умер из-за острой сердечно-легочной недостаточности. Об этом в субботу, 2 марта, сообщил ТАСС главный врач больницы Российской академии наук Олег Чугунов.

Как рассказал Чугунов, смерть академика наступила накануне в 23.40 по московскому времени.

В медицинских кругах «Интерфакс» рассказали, что ученый долгое время болел, в ноябре 2018 года он попал в больницу с подозрением на инсульт.

Алферов — советский и российский физик, единственный из проживавших в России лауреатов Нобелевской премии по физике. С 1991 до 2017 год он занимал пост вице-президента РАН. В 2000 году Алферов получил Нобелевскую премию по физике за разработки в полупроводниковой технике.

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