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На россиянку завели дело за фото в стрингах у Исаакиевского собора

СКР: на позировавшую в стрингах на фоне Исаакиевского собора петербурженку завели дело
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Фото: Екатерина Матюшина / «Коммерсантъ»

В Санкт-Петербурге 30-летняя местная жительница стала фигурантом дела после откровенной фотосессии в стрингах в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

На блогера завели дело по части 1 статьи 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и оскорбляющие чувства верующих»).

Следствие установило, что летом 2021 года россиянка опубликовала в социальных сетях фото и видео, на которых она задрала юбку и продемонстрировала оголенные ягодицы. На заднем фоне снимков был Исаакиевский собор.

По версии следователей, подобные фотографии с обнаженными частями тела унижают чувства верующих.

Решается вопрос об избрании в отношении петербурженки меры пресечения и предъявлении ей обвинения.

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