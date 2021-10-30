Россиянку задержали за фото в стрингах на фоне Исаакиевского собора

Жительницу Санкт-Петербурга задержали за фото в стрингах на фоне Исаакиевского собора

Сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, которая устроила откровенную фотосессию в стрингах в центре города. Об этом в субботу, 30 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, летом 2021 года блогер опубликовала в социальных сетях фото и видео, сделанные на фоне Исаакиевского собора. На кадрах девушка задрала юбку и продемонстрировала оголенные ягодицы.

По данным «Интерфакс», россиянка доставлена в следственные органы для допроса.

Ранее в сентябре полицейские задержали блогера Руслана Бобиева из Таджикистана за интимную фотосессию на фоне храма Василия Блаженного, где он вместе с девушкой в полицейской куртке имитировал половой акт. Впоследствии молодой человек извинился за свой поступок. Он отметил, что ранее привлекался к административной ответственности за пранки, а также утвердительно ответил на вопрос, занимается ли сейчас аналогичными съемками.

29 октября участникам съемки вынесли приговор, вменив им часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). В пятницу, 1 октября, Замоскворецкий суд Москвы постановил выдворить из России Руслана Бобиева.