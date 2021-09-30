Блогер устроил провокационную фотосессию в центре Москвы и был задержан

Блогера Руслана Бобиева из Таджикистана задержали за фото с девушкой в полицейской куртке

Блогер Руслан Бобиев из Таджикистана, устроивший провокационную фотосессию в центре Москвы, был задержан правоохранителями. Об этом сообщает «Sputnik Таджикистан».

По данным агентства, блогер опубликовал в своих Instagram- и TikTok-аккаунтах фотографию, сделанную на фоне храма Василия Блаженного. В кадре Бобиев вместе с девушкой в полицейской куртке имитировал половой акт. «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить», — подписал он снимок.

О задержании блогера также сообщила журналистка Юлия Витязева в своем Telegram-канале. По ее словам, из последних записей Бобиева в соцсети Facebook можно сделать вывод, что он был задержан полицейскими минувшей ночью.

Блогер Сергей Колесников в своем Telegram-канале попросил правоохранителей провести проверку в отношении устроившего провокацию в центре Москвы блогера. По его мнению, Бобиев в своих публикациях продемонстрировал неуважение к полиции и православию.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге был задержан тиктокер, 27-летний Сергей Чепкасов, за ношение форменной одежды правоохранительных органов. В отношении блогера составили административный протокол.