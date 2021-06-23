Тиктокера задержали за ношение полицейской формы

В Санкт-Петербурге полиция задержала тиктокера, 27-летнего Сергея Чепкасова, за ношение форменной одежды правоохранительных органов. В отношении блогера составили административный протокол. Об этом сообщает Telegram-канал 360.

Отмечается, что блогер гулял по улицам в полицейской форме майора, кричал «Россия» и приставал к прохожим. Через некоторое время настоящие сотрудники полиции заметили поведение «коллеги» и решили проверить его документы. Так и выяснилось, что Чепкасов в полиции не работает, а форму надел ради привлечения аудитории в соцсетях.

Позже блогер записал видео с извинениями за произошедшее. «Ошибка была в том, что мы надели на себя полицейскую форму и выкладывали материал в интернет. Впредь этого больше не повторится, я вам всем советую не повторять моих ошибок, за это будет преследовать ответственность и, поверьте мне, сладко не придется», — сказал Чепкасов в ролике.

Ранее в Чебоксарах оштрафовали тиктокера, который проехался с полуголыми девушками на крыше своего BMW X5. Заезд блогера попал на видео.