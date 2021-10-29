Участникам провокационной фотосессии у храма в центре Москвы вынесли приговор

Суд вынес приговор блогеру Руслану Бобиеву и его подруге Асе Акимовой (настоящее имя — Анастасия Чистова), которые имитировали половой акт около храма Василия Блаженного в центре Москвы. Участников провокационной фотосессии приговорили к десяти месяцам лишения свободы, передает Telegram-канал «SHOT».

Блогерам инкриминировали часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). В кадре Бобиев вместе с девушкой в полицейской куртке имитировал половой акт.

Блогерша заявила журналистам после суда, что не выбирала ни место, ни идею для съемки. По ее словам, все решал Бобиев, а она лишь ходила за ним, «как собачка». Блогер якобы заверил Настю, что в подобном фото прямо рядом с храмом нет ничего страшного.

