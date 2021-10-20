На блогера завели уголовное дело после провокационной фотосессии в центре Москвы

На блогера Руслана Бобиева из Таджикистана, который вместе с девушкой устроил провокационную фотосессию в центре Москвы, завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Об этом РИА Новости в среду, 20 октября, сообщили в суде.

Московский суд рассмотрит вопрос 28 октября. Бобиеву и другой участнице съемки может грозить до года лишения свободы.

О задержании Бобиева стало известно 30 сентября. Тогда блогер опубликовал в своих Instagram- и TikTok-аккаунтах фотографию, сделанную на фоне храма Василия Блаженного. В кадре Бобиев вместе с девушкой в полицейской куртке имитировал половой акт. «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить», — подписал он снимок.

Впоследствии блогер извинился за свой поступок. Он отметил, что ранее привлекался к административной ответственности за пранки, а также рассказал, что он не работает, и утвердительно ответил на вопрос о том, занимается ли сейчас аналогичными съемками.