Задержанный за провокационную фотосессию в центре Москвы блогер извинился

Задержанный в Москве блогер Руслан Бобиев из Таджикистана извинился за провокационную фотосессию около храма Василия Блаженного. Видеозапись, на которой он попросил прощения за снимки, публикует Mash в Telegram.

«Я фоткался возле храма. Я извиняюсь, я искренне извиняюсь. Я никогда больше так не буду делать», — сказал Бобиев и заверил, что не будет делать «такие вещи» впредь.

Блогер отметил, что ранее привлекался к административной ответственности за пранки, а также рассказал, что он не работает, и утвердительно ответил на вопрос о том, занимается ли сейчас съемками пранков. Бобиев сообщил, что его страницу в Instagram, на которую были подписаны 100 тысяч человек, заблокировали.

О задержании Бобиева стало известно в четверг, 30 сентября. Накануне блогер опубликовал в своих Instagram- и TikTok-аккаунтах фотографию, сделанную на фоне храма Василия Блаженного. В кадре Бобиев вместе с девушкой в полицейской куртке имитировал половой акт. «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить», — подписал он снимок.