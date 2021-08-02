Блогера приговорили к тюремному сроку за розыгрыш с COVID-19 в метро

Пресненский суд Москвы приговорил блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова к двум годам и четырем месяцам лишения свободы за розыгрыш приступа COVID-19 в столичном метро. Об этом сообщил его адвокат Роман Шахманов, передает ТАСС.

«Остальные соучастники получили условные сроки», — заявил Шахманов.

Также он уточнил, что Джаборов признал вину. Пранкер может быть освобожден через три недели, так как тюремное заключение учитывает срок, проведенный в СИЗО.

В феврале 2020 года уроженец Таджикистана Кароматулло Джаборов вошел в метро и в вагоне громко заявил, что «коронавирус уже здесь». После этого он упал на пол и будто забился в конвульсиях. На тот момент в столице не было зафиксировано ни одного случая заражения.

После этого Джаборов опубликовал видео с пранком. Через несколько дней его задержали и обвинили в хулиганстве. Суд заключил блогера под стражу. Адвокат пранкера отметил, что блогер компенсировал метрополитену материальный ущерб за задержку поезда из-за паники пассажиров.