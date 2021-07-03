Полицейские задержали станцевавших на проезжей части российских тиктокеров

В Москве полицейские задержали станцевавших на проезжей части тиктокеров. Об этом в субботу, 3 июля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, восемь россиянок устроили танцы посреди дороги в районе Патриарших прудов. Танцующие под музыку девушки перекрыли проезд автомобилей. Импровизированный флешмоб снимали на видео, которое затем разошлось по социальным сетям. Полицейские задержали самих танцовщиц и снимавших их операторов. Составлены протоколы о повреждении дорог и нарушении правил дорожного движения.

23 июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала тиктокера, 27-летнего Сергея Чепкасова, за ношение форменной одежды правоохранительных органов. Блогер гулял по улицам в полицейской форме майора, кричал «Россия!» и приставал к прохожим.