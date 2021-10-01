Устроившего интимную фотосессию на фоне храма блогера выдворят из России

Полицейские задержали блогера Руслана Бобиева из Таджикистана за интимную фотосессию на фоне храма Василия Блаженного. В пятницу, 1 октября, Замоскворецкий суд Москвы постановил выдворить его из России.

Устроил провокацию

В среду, 29 сентября, Бобиев опубликовал в своих Instagram- и TikTok-аккаунтах снимок, сделанный на фоне храма в центре столицы. В кадре мужчина вместе с девушкой в полицейской куртке имитировал половой акт. «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить», — подписал он фото, которое позже удалил.

На следующий день блогер Сергей Колесников в своем Telegram-канале попросил правоохранителей провести проверку в отношении Бобиева. По его мнению, блогер в своих публикациях продемонстрировал неуважение к полиции и православию.

Задержание

Силовики задержали Руслана Бобиева и участвовавшую вместе с ним в фотосессии блогершу Анастасию Чистову. По данным Telegram-канала Mash, девушка оказала сопротивление при задержании и была арестована на 10 суток.

В отношении обоих составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.3 КоАП РФ. В отношении Бобиева был составленпротокол по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»). А в отношении Чистовой — об административном правонарушении по статье 17.12 КоАП РФ («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов»).

Блогер извинился

Позже задержанный блогер попросил прощения за опубликованные в соцсетях снимки. «Я фоткался возле храма. Я извиняюсь, я искренне извиняюсь. Я никогда больше так не буду делать», — сказал Бобиев.

Он отметил, что ранее привлекался к административной ответственности за пранки, рассказал, что не работает, и сообщил, что его страницу в Instagram, на которую были подписаны 100 тысяч человек, заблокировали.

«Просто депортируйте меня отсюда, чтоб я больше сюда не приехал», — позже попросил Бобиев.

Выдворение из России

В пятницу, 1 октября, Замоскворецкий суд Москвы постановил выдворить из России Руслана Бобиева. «Суд признал Руслана (по паспорту — Музаффара) виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и назначил ему наказание в виде ареста на 10 суток со штрафом в размере 5 тысяч рублей и административного выдворения за пределы РФ», — сказали в пресс-службе инстанции.