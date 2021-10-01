Устроившего провокационную фотосессию блогера решили выдворить из России

Замоскворецкий суд Москвы постановил выдворить из России блогера Руслана Бобиева, арестованного на десять дней за устроенную им провокационную фотосессию около храма Василия Блаженного в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Суд признал Руслана (по паспорту — Музаффара) виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и назначил ему наказание в виде ареста на 10 суток со штрафом в размере 5 тысяч рублей и административного выдворения за пределы РФ», — сказали в пресс-службе.

До этого стало известно, что столичный суд решил арестовать на десять суток подругу блогера Анастасию Чистову, которая участвовала вместе с ним в фотосессии в центре Москвы.

О задержании Бобиева стало известно в четверг, 30 сентября. Поводом стала опубликованная в социальных сетях фотография, где на фоне храма Василия Блаженного блогер вместе с Чистовой, одетой в полицейскую куртку, имитировал половой акт. «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить», — подписал блогер снимок. Позднее он извинился за провокационный кадр и пообещал впредь не делать «такие вещи».