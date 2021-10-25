Участница откровенной фотосессии на фоне храма Василия Блаженного извинилась

Блогерша Ася Акимова (настоящее имя — Анастасия Чистова), которая имитировала половой акт на фоне храма Василия Блаженного в Москве, публично извинилась в преддверии суда. Видео с покаянием девушка опубликовала в сторис Instagram.

В своем обращении Акимова принесла извинения тем, «чьи чувства были оскорблены» откровенной фотосессией. Девушка заявила, что не подумала о последствиях ролика, в котором также принял участие другой блогер — Руслан Бобиев из Таджикистана. «Просто хотела популярности и лайков. Сейчас я осознала цену такой популярности», — призналась Акимова. Она попросила подписчиков не повторять ее ошибок и добавила, что ей очень больно от разразившегося вокруг этой истории скандала.

Бобиеву и Акимовой может грозить до года лишения свободы. Им инкриминируется часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Заседание суда в Москве пройдет 28 октября.

О задержании Бобиева стало известно 30 сентября. Тогда блогер опубликовал в своих аккаунтах в Instagram и TikTok фотографию, сделанную на фоне храма Василия Блаженного. В кадре Бобиев вместе с Акимовой, на которой была надета полицейская куртка, имитировали половой акт. «Трудовой кодекс — не уголовный, можно и нарушить», — подписал он снимок.

Впоследствии блогер извинился за свой поступок. Он признался, что раньше уже привлекался к административной ответственности за пранки, а также рассказал, что официально нигде не работает.