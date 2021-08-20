Эфир на телевидении внезапно прервался церемонией поклонения сатане

В эфир австралийского телеканала ABC попали кадры церемонии поклонения сатане. Фрагмент выпуска новостей, прерванного сатанинским обрядом, опубликован в Twitter-аккаунте Media Watch.

В сюжете телеведущая Ивонн Йонг (Yvonne Yong) рассказывала о предложении парламента Квинсленда ввести уголовную ответственность за ранение или убийство полицейских собак и лошадей, после чего Йонг замолчала, и в эфире показали кадры мужчин, одетых в деловые костюмы. Далее трансляция неожиданно прервалась, а на экране возник человек в черном халате, стоящий рядом с перевернутым крестом и провозглашающий фразу «Радуйся, сатана».

В конце фрагмента выпуска телеведущая помолчала несколько секунд и начала рассказывать следующую новость так, будто ничего не произошло.

ABC до сих пор не прокомментировали случившееся, поэтому причина появления кадров церемонии поклонения сатане в рамках сюжета об уголовной ответственности за причинение вреда полицейским животным остается неизвестной.

Один из пользователей Twitter под ником Alison Courtice заявил, что люди, участвующие в обряде — представители «Храма сатаны в Нуса», которые 1 мая 2021 года подали заявление в Верховный суд Австралии с требованием разрешить преподавать сатанизм в школах в качестве религиозного учения. Правительство штата Квинсленд отклонило их заявку.

