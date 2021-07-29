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Известное шоу закрыли после 17 лет в эфире

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Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Британский телеканал ITV закрыл известное шоу талантов X Factor после 17 лет в эфире. Пресс-секретарь канала заявил, что на данный момент у компании нет планов на новый сезон шоу в стране. Его слова передает The Sun со ссылкой на источник.

Проект был создан в 2004 году телеведущим Саймоном Кауэллом (Simon Cowell), который также сидел в жюри с первого по седьмой сезон, а затем — с 11-го по 15-й. Проект открыл таких артистов, как Little Mix, Olly Murs и One Direction.

«Саймон остается на вершине своей игры и знает, как добиться успеха. Он владеет правами на шоу, и это его дело, а не ITV, независимо от того, бросит он его или нет. Очевидно, что последнее, чего он хочет, это чтобы X Factor выдохся со всхлипом и стал чем-то вроде шутки», — сообщил инсайдер.

Источник издания добавил, что X Factor продолжает выходить в других странах мира и до сих пор приносит там огромные деньги создателям. Однако «в Великобритании, без сомнения, формат немного устарел», сказал собеседник The Sun.

Ранее сообщалось, что через девять месяцев после перелома позвоночника Кауэлл вернулся в эфир популярного шоу талантов America's Got Talent. 61-летний шоумен, несмотря на серьезнейшую травму, снялся в новом сезоне своего телешоу.

X Factor — телевизионное шоу талантов, в рамках которого участники демонстрируют свои вокальные данные. Программа впервые вышла в эфир в 2004 году в Великобритании. Конкурсы в этом формате были созданы на телевидении в США, Австралии, Казахстане, Украине и России.

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