Сломавший позвоночник известный телеведущий вернулся в эфир

Известный британский телеведущий Саймон Кауэлл (Simon Cowell) через девять месяцев после перелома позвоночника вернулся в эфир. Как сообщает Daily Mail, 61-летний шоумен, несмотря на серьезнейшую травму, снялся в новом сезоне своего телешоу.

Кауэлл появился в трейлере 16 сезона передачи America's Got Talent. Он, как и в прошлых выпусках, предстал перед зрителями в качестве члена жюри, оценивающего участников проекта. Вместе с ним в эфире появились комик Хоуи Мэндел, актер Терри Крюс, актриса София Вергара и модель Хайди Клум.

В коротком ролике показали в том числе отрывок из речи Кауэлла про пандемию. «Главное то, что вы проехали все эти невзгоды. И теперь участие в шоу значит больше, чем что-либо еще», — отметил ведущий, намекнув и на собственную травму после падения с велосипеда.

Отмечается, что шоумен похудел за время лечения и восстановления после операции на позвоночнике. Он отмечал, что постарался минимизировать мясные продукты в рационе и стал придерживаться диеты. При этом в мае ведущий возобновил прогулки на велосипеде.

Кауэлл сломал позвоночник в августе 2020 года. Он неудачно упал с электровелосипеда, установленного в доме телезвезды. Шоумену провели срочную операцию, длившуюся около шести часов. Кауэллу вживили в спину металлический стержень. Врачи отмечали, что ведущему крайне повезло.

Британский продюсер Кауэлл прославился как создатель формата телевизионных шоу талантов, в числе которых The X Factor и Got Talent. Передачи идут в разных странах мира, в том числе и в России. Саймон является судьей в America's Got Talent в США, Britain's Got Talent и The X Factor в Великобритании.