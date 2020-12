Сломавшего позвоночник известного телеведущего заметили на курорте

Известного британского телеведущего Саймона Кауэлла (Simon Cowell) через четыре месяца после перелома позвоночника заметили на курорте. Как сообщает Daily Mail, 61-летний шоумен, несмотря на серьезнейшую травму, был за рулем гидроцикла.

По данным издания, Кауэлл отдыхает на Барбадосе, островном государстве в Атлантическом океане, вместе с партнершей Лорен Сильвермен (Lauren Silverman) и сыном Эриком (Eric). Мужчина перенес операцию в августе и с тех пор не появлялся на телевидении, отменив все съемки со своим участием.

Судя по снимкам с курорта, ведущий сумел успешно восстановиться после операции на позвоночнике. Помимо гонок на гидроциклах с семьей, он погулял по пляжу вместе с возлюбленной. Официально Кауэлл никак не комментировал свое состояние во время реабилитации.

Ранее подруга и бывшая возлюбленная шоумена, певица Синитта сообщала, что Кауэлл некоторое время после перелома позвоночника был испуган возможным параличом. По ее словам, страхи ушли, только когда он смог сделать первые шаги.

10 августа стало известно, что Кауэлл сломал позвоночник, неудачно упав с электровелосипеда, который он купил и установил дома. Шоумена экстренно госпитализировали. Ему провели срочную операцию, длившуюся около шести часов. Кауэллу вживили в спину металлический стержень. Врачи отмечали, что ведущему крайне повезло и проблемы могли быть куда серьезнее.

Британский продюсер Саймон Кауэлл прославился как создатель формата телевизионных шоу талантов, в числе которых The X Factor и Got Talent. Передачи идут в разных странах мира, в том числе и в России. Саймон является судьей в America's Got Talent в США, Britain's Got Talent и The X Factor в Великобритании. Новый сезон Britain's Got Talent начали снимать без его участия в связи с травмой.