Ведущего популярного шоу ударили тортом по лицу в эфире

В сети появился трейлер нового сезона популярного американского телешоу талантов America’s Got Talent, в котором можно увидеть, как ведущего Саймона Кауэлл (Simon Cowell) ударили тортом по лицу. Первый выпуск шоу выйдет в эфир 1 июня, сообщает The Sun.

На последних кадрах трейлера судья программы Хауи Мандель (Howie Mandel) берет в руки десерт со взбитыми сливками и прикладывает его к лицу своего коллеги. За несколько мгновений до этого тортом в лицо получил и сам Мандель.

Ведущие не стали сразу смывать с себя взбитые сливки, а вернулись за судейские кресла и продолжили свою работу. В трейлере показано, как Кауэлл сидит в жюри с испачканным лицом и дает советы конкурсантам.

В августе прошлого года Кауэлл упал с электровелосипеда и получил серьезную травму спины: его позвоночник был сломан в трех местах. Мужчина едва не остался парализован, однако врачам удалось успешно провести операцию, которая длилась шесть часов. Из-за травмы Кауэлл вынужден был отказываться от работы на телевидении, однако теперь он полностью восстановился после инцидента.