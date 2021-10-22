Полиция проверит видео оголившей грудь на фоне храма в центре Москвы модели

Сотрудники полиции проверяют видео популярной вебкам-модели Lola Bunny, на котором она оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

«ГУ МВД России по Москве изучает видео, размещенное в сети интернет, где женщина на фоне православного храма в центре Москвы показала обнаженные части тела», — заявили в ведомстве.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», на видео вебкам-модели также обратил внимание Следственный комитет России. Уточняется, что ведомство проводит проверку по факту нарушения права на свободу совести и вероисповедания.

После того как видео распространилось по сети, девушка опубликовала видео с извинениями в Instagram. Модель подчеркнула, что ролик, на который обратила внимания полиция, был сделан несколько лет назад. Она добавила, что сожалеет о том, что сняла подобное видео.

Ранее стало известно, что на блогера Руслана Бобиева из Таджикистана, который вместе с девушкой устроил провокационную фотосессию в центре Москвы, завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих. В кадре Бобиев вместе с девушкой в полицейской куртке имитировал половой акт. Его задержали 30 сентября.

