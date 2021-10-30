Спецназ задержал 25 лет скрывавшего от следствия убийцу

СКР: в Усолье-Сибирском следователи раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад

В Усолье-Сибирском Иркутской области следователи предъявили обвинение россиянину за убийство, которое он совершил 25 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что летом 1996 года возле аэропорта Иркутска мужчина вместе со знакомым и двумя женщинами остановил автомобиль и попросил водителя подбросит компанию до Усолье-Сибирского. В дороге обвиняемый решил угнать машину — он достал обрез ружья и выстрелил водителю в шею. Потерпевший скончался на месте.

Тело убитого россиянин вместе с товарищем отнес в лес. С места преступления нападавший скрылся на похищенном автомобиле. Более 25 лет он скрывался от следствия, а в октябре 2021 года был задержан спецназом.

52-летнего мужчину обвинили по пункту «а» статьи 102 УК РСФСР («Умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений»). На допросе задержанный признал вину. По ходатайству следствия он арестован.