Неизвестный попытался угнать машину бойца UFC и был вынужден спасаться бегством

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Уильямс поделился видео с камеры наблюдения, на котором неизвестный попытался угнать его автомобиль. Ролик доступен в Instagram.

30-летний Уильямс опубликовал видео с камер наблюдения магазина. Пока спортсмен находился внутри здания, неизвестный залез в его машину и тронулся с места. Американец, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), выбежал из магазина и догнал угонщика. Он открыл дверь и вытащил мужчину, которому в итоге пришлось спасаться бегством.

Уильямс также объяснил, почему машина тронулась не сразу и начала движение слишком поздно для угонщика. «Моя машина заводится с кнопки, а сработает она только если поблизости находится ключ», — отметил он.

Уильямс одержал девять побед в MMA при пяти поражениях. Он попал в UFC после участия в шоу Dana White's Contender Series.