Нокаут от грузинского бойца UFC разошелся на мемы

Грузинский боец смешанного стиля (MMA) Гига Чикадзе нокаутировал американца Каба Свонсона на турнире UFC on ESPN 23. Видео предоставлено правообладателями.

Поединок завершился в первом раунде после того, как грузинский спортсмен точным ударом попал в печень соперника и затем добил его. Нокаут от Чикадзе разошелся на мемы среди пользователей сети. В сети назвали удар от спортсмена Giga Kick и начали прикреплять устрашающие картинки к посту с надписью.

Cub Swanson after 1 Giga Kick pic.twitter.com/SPST1m2qLh — daig🏝 (@daigv19) May 2, 2021

На счету 32-летнего Чикадзе теперь 13 побед и два поражения в поединках по правилам MMA. В активе 37-летнего Свонсона 27 побед и 12 поражений.