Молдаванин из UFC схватил соперника за шею на битве взглядов

Молдавский боец UFC Ион Куцелаба едва не устроил потасовку на битве взглядов перед поединком с Дастином Джакоби. Ролик доступен в Twitter-аккаунте UFC Europe.
27-летний молдавский спортсмен схватил Джакоби за шею и потянул к себе. Бойцов удалось разнять.
The Hulk! 🤬— UFC Europe (@UFCEurope) April 30, 2021
Ion Cuțelaba vs Dustin Jacoby at #UFCVegas25! pic.twitter.com/NibnXCK0jQ
UFC Vegas 25 пройдет 2 мая. В главном поединке вечера столкнутся Иржи Прохазка и Доминик Рейес.
Куцелаба уступил два последних поединка. Оба боя молдавский спортсмен проводил против россиянина Магомеда Анкалаева. В обоих случаях Куцелаба проиграл нокаутом.
Всего в активе Куцелабы 15 побед при шести поражениях. 33-летний Джакоби провел 19 поединков. На его счету 14 побед и пять поражений.