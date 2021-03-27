Бывший боец UFC сделал «фейспалм» сопернику на битве взглядов

Американский боец смешанного стиля (MMA) Бен Аскрен и YouTube-блогер Джейк Пол провели битву взглядов перед их боксерским поединком под эгидой Thriller. Видео предоставлено MMA Fighting.

36-летний Аскрен сделал «фейспалм» сопернику, поднеся свою ладонь к его лицу. Это разозлило Пола: блогер толкнул оппонента в спину.

Аскрен известен по выступлениям в Bellator, One Championship и Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). До перехода в MMA американец занимался вольной борьбой. Он проведет свой первый боксерский поединок 17 апреля.

В UFC Аскрен провел три поединка. В своем дебютном бою он сумел одолеть экс-чемпиона Робби Лоулера. После этого он за пять секунд проиграл Хорхе Масвидалю. В своем заключительном поединке он противостоял бразильцу Дэмиану Майя и также уступил.