Бывший чемпион UFC подерется с экс-чемпионом мира по боксу

Американский боец смешанного стиля (MMA), тяжеловес Фрэнк Мир подерется по правилам бокса. Об этом сообщает MMA Fighting.

В своем Twitter 41-летний Мир заявил, что 17 апреля столкнется в ринге с бывшим чемпионом мира по боксу Антонио Тарвером. MMA Fighting подтвердил слова американца со ссылкой на несколько источников.

Фрэнк Мир известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В 2004 году он завоевал пояс чемпиона организации в тяжелом весе, одолев соотечественника Тима Сильвию.

Бой с Тарвером пройдет в рамках турнира промоушена Thriller. В главном поединке столкнутся боец MMA Бен Аскрен и YouTube-блогер Джейк Пол.

Антонио Тарвер был чемпионом мира по версии международной боксерской организации (IBO). На его счету 31 победа при одном поражении. Американец также снялся в роли соперника главного героя в фильме «Рокки Бальбоа» с Сильвестром Сталлоне.

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