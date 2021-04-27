Сломавший ногу о соперника бывший чемпион UFC показал рентгеновские снимки

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Крис Уайдман показал рентгеновские снимки после перелома ноги, полученного в бою с ямайцем Юрайей Холлом. Спортсмен опубликовал снимки в Instagram.

«Выкладываю снимки до и после этого кошмара. Большое спасибо врачам, которые провели сложную операцию», — написал американец. Уайдман также отметил, что ему легче, но болевые ощущения сохраняются. Они усиливаются, когда он перекладывает на ногу вес.

Фото опубликовано @chrisweidman

Встреча с Холлом прошла 25 апреля в рамках турнира UFC 261 в Джексонвилле (штат Флорида, США). Уайдман на 17-й секунде поединка нанес сопернику лоукик, но тот заблокировал удар. В итоге американец получил перелом ноги и проиграл техническим нокаутом.

Для Уайдмана поражение стало пятым в MMA. Он также одержал 15 побед. В активе Холла 25 поединков, он выиграл 16 из них, а в девяти потерпел поражения.