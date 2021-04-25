Бывший чемпион UFC ударил соперника и сломал ногу

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Крис Уайдман получил тяжелую травму в поединке против представителя Ямайки Юрайи Хола. Видео эпизода в Instagram опубликовал глава UFC Дэйна Уайт.

Бой проходил в ночь на воскресенье, 25 апреля, в Джексонвилле (штат Флорида, США) на турнире UFC 261. На 17-й секунде поединка американец провел лоукик, но ямаец его блокировал, из-за чего Уайдман получил перелом ноги. Встреча была остановлена, спортсмен из США потерпел поражение техническим нокаутом.

В главном событии UFC 261 американец Камару Усман нокаутировал соотечественника Хорхе Масвидаля. Победитель боя провел четвертую защиту титула чемпиона промоушена в полусреднем весе.