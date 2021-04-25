Чемпион UFC Усман защитил пояс и превзошел достижение Нурмагомедова

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Камару Усман победил соотечественника Хорхе Масвидаля и защитил титул. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел в ночь на воскресенье, 25 апреля, в Джексонвилле (штат Флорида, США) и стал главным событием турнира UFC 261. Усман нокаутировал соперника во втором раунде. Для обладателя пояса эта защита стала четвертой успешной.

Усман одержал 14-ю победу в UFC подряд и превзошел достижение россиянина Хабиба Нурмагомедова, у которого таких поединков 13. Рекорд промоушена принадлежит бразильцу Андерсону Силве, он выиграл 16 боев подряд.

Всего в активе Усмана 20 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 19 побед и потерпел одно поражение. Масвидаль провел 50 поединков, выиграв 35 из них и проиграв 15.