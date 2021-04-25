Макгрегор захотел подняться в полусредний вес ради боя с чемпионом UFC Усманом

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор заявил о желании подняться в полусредний вес ради боя с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в этой весовой категории Камару Усманом. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам спортсмена, представитель США копирует его удары, поэтому должен за это получить. При этом Макгрегор отметил, что переход в другую весовую категорию не случится раньше 2022 года.

Ранее в воскресенье, 25 апреля, Усман защитил титул в бою с соотечественником Хорхе Масвидалем на турнире UFC 261. Во втором раунде Усман нокаутировал соперника.

Макгрегор 10 июля встретится с Порье. Бой пройдет в рамках легкого веса.

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