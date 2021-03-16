Масвидаль снова получил титульный бой в UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль снова подерется за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе. Об этом сообщает ESPN.

36-летний американец проведет матч-реванш с соотечественником и действующим обладателем пояса Камару Усманом. Турнир в Джексонвилле пройдет 24 апреля. Противостояние Масвидаля и Усмана станет главным боем вечера.

В феврале Усман заявил о готовности дать второй шанс Масвидалю. Боец пообещал «похоронить оппонента».

В июле 2020-го Масвидаль принял предложение подраться с Усманом за титул чемпиона UFC за шесть дней до поединка. Бой продлился все пять раундов. Чемпион удержал титул, одержав победу судейским решением.

В активе 33-летнего Усмана 18 побед при единственном поражении. Он ни разу не уступал в поединках под эгидой UFC. Усман — победитель реалити-шоу The Ultimate Fighter, завоевал путевку в промоушен по его итогам.

Масвидаль известен по выступлениям в Bellator, Strikeforce. На его счету 35 побед и 14 поражений.