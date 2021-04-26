Сломавший ногу о соперника бывший чемпион UFC перенес операцию

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Крис Уайдман был прооперирован после перелома ноги, полученного в бою с представителем Ямайки Юрайи Холлы. Об этом в Instagram сообщила супруга американца Мариви Уайдман.

По ее словам, операция прошла успешно. Жена бойца поблагодарила врачей, членов семьи спортсмена и UFC.

Фото опубликовано @danawhite

Встреча с Холла прошла в ночь на воскресенье, 25 апреля, в рамках турнира UFC 261 в Джексонвилле (штат Флорида, США). Уайдман на 17-й секунде поединка нанес сопернику лоукик, но тот заблокировал удар. В итоге американец получил перелом ноги и проиграл техническим нокаутом.

Для Уайдмана поражение стало пятым в смешанных единоборствах. Он также одержал 15 побед. В активе Холла 25 поединков, он выиграл 16 из них, а в девяти потерпел поражения.