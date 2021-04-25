В сети появилось видео лучших моментов UFC 261

В сети появилось видео лучших моментов турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Джексонвилле, США. Ролик опубликован в YouTube-канале UFC Russia.

В главном поединке вечера сошлись действующий чемпион в полусреднем весе Камару Усман и Хорхе Масвидаль. Второй поединок между бойцами завершился победой Усмана. Также в рамках турнира состоялось еще два титульных противостояния.

Роуз Намаюнас вернула чемпионский пояс в минимальном весе. Она нокаутировала Чжан Вэйли, которая была первой в истории UFC обладательницей пояса из Китая.

Киргизская девушка-боец Валентина Шевченко удержала титул чемпионки в наилегчайшем весе. Она одержала победу над Джессикой Андраде из Бразилии.

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