В сети появилось видео лучших моментов UFC 261

В сети появилось видео лучших моментов турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Джексонвилле, США. Ролик опубликован в YouTube-канале UFC Russia.
В главном поединке вечера сошлись действующий чемпион в полусреднем весе Камару Усман и Хорхе Масвидаль. Второй поединок между бойцами завершился победой Усмана. Также в рамках турнира состоялось еще два титульных противостояния.
Роуз Намаюнас вернула чемпионский пояс в минимальном весе. Она нокаутировала Чжан Вэйли, которая была первой в истории UFC обладательницей пояса из Китая.
Киргизская девушка-боец Валентина Шевченко удержала титул чемпионки в наилегчайшем весе. Она одержала победу над Джессикой Андраде из Бразилии.